Обезьяна и животное: боксер Кудряшов раскрыл поджигателя его машины

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 25 0

Боксер Кудряшов заявил, что не надеется на поимку злоумышленника

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

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Кто хотел «насолить» спортсмену и за что?

Во время тренировки боксера Дмитрия Кудряшова неизвестный поджег его автомобиль. Спортсмен предположил, кто хотел ему устроить неприятность.

«Подлый, трусливый, беспомощный. Не знаю, как он выглядит. Просто обезьяна и животное», — заявил Кудряшов в беседе с 5-tv.ru.

Боксер признался, что не надеется на успешный поиск хулигана. Ранее у него уже угоняли машину. Инцидент произошел аналогичным образом: спортсмен находился на тренировке, когда неизвестный отогнал автомобиль.

«Как не нашли, так и не найдут никогда. Как, впрочем, и с этой машиной», — рассказал спортсмен.

Вместе с тем он заявил, что злоумышленнику не удалось вызвать у него чувство безысходности. Несмотря на произошедшее, Дмитрий Кудряшов сохраняет оптимистичное настроение.

«У меня все нормально, живем дальше», — заявил боксер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве ищут того, кто «на заказ» спалил BMW семьи московских предпринимателей.

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