Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье

После нападения Евгений Черняев вызвал полицию и написал заявление на обидчика.

Гражданин Армении избил и даже пытался переехать на грузовике Героя России Евгения Черняева в Подмосковье. Оказалось, что неподалеку от его дома в Подмосковье находится сельскохозяйственное поле.

Туда иногда привозят и выгружают мусор. Недавно на поле приехал КАМАЗ, у которого не было номеров.

Черняев решил снять происходящее на камеру, но водителю это не понравилось. После этого мигрант попытался задавить Героя России.

«Я сначала назад, но он на газах и продолжает ехать. Я просто уже в сторону прыгнул к забору, к воротам своим. Он заехал, там прямо следы были с поля вот эти вот, грязь на дороге, и проехал вперед», — рассказал Черняев.

Водитель увидел, как его снимают, выскочил из машины и возмутился тем, что у мужчины в руках телефон. Он пригрозил разбить гаджет Черняева.

После этого он кинулся на Героя России с кулаками и ударил его несколько раз об асфальт. После нападения Черняев вызвал полицию и написал заявление на обидчика.