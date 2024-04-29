Председателя думы Нижнего Новгорода Лавричева задержали в Донбассе

Председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в Донбассе правоохранительные органы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Лавричев подозревается в преступных действиях, предусмотренных статьей 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Детали устанавливаются.

Источник уточнил, что Лавричев в должности директора Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина курировал закупку медоборудования для нижегородских больниц по госконтракту. Сейчас идут подсчеты присвоенных средств, их точная сумма пока неизвестна.

Собеседник отметил, что задержание Лавричева не связано с проведением на Украине специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал Антона Филатова — бывшего подчиненного экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК «Растрата в особо крупном размере».