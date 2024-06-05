В Петербурге местный житель избил и изнасиловал пенсионерку

В Санкт-Петербурге местный житель избил и изнасиловал пенсионерку. Как стало известно 5-tv.ru, пожилой мужчина напал на свою бывшую супругу.

Тревогу забили прохожие, которые услышали крик женщины. Они и вызвали правоохранителей. Мужчину задержали, а пострадавшая была доставлена в одну из ближайших больниц.

«У нее много разных травм, нос сломан. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», — сообщает источник.

Также известно, что сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства произошедшего. В том числе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве было найдено тело женщины с огнестрельным ранением. Подозреваемым в совершении преступления стал супруг погибшей, который ранее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своей жене расправой.