В Кузбассе задержали банду вымогателей во главе с приверженцем АУЕ*

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

В Кузбассе ФСБ задержала преступную группу вымогателей денежных средств у людей

Фото, видео: © РИА Новости; УФСБ России по Кемеровской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На счету предполагаемых преступников как минимум четыре эпизода.

В Кузбассе правоохранители задержали преступную группу, члены которой подозреваются в вымогательстве. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Кемеровской области.

По данным ведомства, задержанные замешаны как минимум в четырех подобных преступлениях в городе Ленинск-Кузнецкий. Злоумышленники «выбивали» деньги, угрожая своим жертвам применением насилия и уничтожением имущества.

Следствие полагает, что главарем банды был неоднократно судимый 30-летний приверженец движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*, который продвигал экстремистскую идеологию и пропагандировал криминальные ценности. В частности, он учил своих подельников «воровскому кодексу» и помогал деньгами преступникам, которые находятся в местах лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, как в начале 2024 года в Республике Тыва силовики задержали более 52 участников «АУЕ» и организации «Кара Шериг».

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

+22° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Главврач клиники получил срок за организацию незаконного въезда украинцев в РФ
15:42
Это госизмена: экс-министра обороны Словакии будут судить за военную помощь Украине
15:24
«Это случилось»: в Британии заявили о проблемах с лечением Кейт Миддлтон
15:19
Блогер и журналист Александр Макашенец* объявлен в розыск
15:08
Граждан не коснется: как ЦБ подготовился к санкциям США против Мосбиржи
14:52
Вспышка боли: почему во время грозы и дождя может болеть голова

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2