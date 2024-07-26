Аналогичное преступление: новые детали расследования подрыва авто в Москве

Правоохранители сопоставили покушение на военного РФ и экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Подрыв автомобиля возле жилого дома на севере Москвы схож с взрывом машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в апреле. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

И при одном, и при другом случае злоумышленники заложили взрывное устройство под автомобиль. И, по мнению правоохранителей, они были почти идентичны.

Могут ли быть оба покушения связаны между собой, пока неизвестно, отметил источник. Но, по его словам, Серебряков мог действовать в составе организованной группы.

«Сейчас известно, что, когда бомба взорвалась, он уже летел в Бодрум. Конструкцию взрывного устройства и механизма инициации предстоит установить экспертам — взрывотехником ФСБ», — сказал источник.

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности.

Также пострадала женщина, ее госпитализировали со рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто находились, предположительно, сотрудник Минобороны РФ и его жена.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва внедорожника. Одна из них — покушение. Оно может быть связано со служебной деятельностью владельца машины.

О Серебрякове известно, что в школьные годы он был одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. А в последние два года он часто ездил в Грузию, Узбекистан и Армению.

Правоохранительные органы теперь устанавливают, где и когда его завербовали, а также какие задачи ему поручали выполнять. Самого же Серебрякова недавно доставили из Турции в Россию.

Покушение на Прозорова произошло в Москве весной этого тогда. Тогда автомобиль бывшего сотрудника БСУ взорвался. По предварительным данным, взрывное устройство детонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель.

Сам Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима — бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

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