Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки задержан в Чапаевске

В Чапаевске Самарской области задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие установило, что накануне вечером подозреваемый проник во двор частного жилого дома, где находилась оставленная без присмотра на короткое время девочка. Злоумышленник увел ребенка в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и нанес многочисленные телесные повреждения.

Девочку тем же вечером доставили в реанимацию городской больницы без сознания. Врачам не удалось ее спасти.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиненный в серии изнасилований и убийств «лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин освободился после 20 лет заключения в исправительной колонии строгого режима в Челябинской области и заявил о своей невиновности.