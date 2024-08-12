Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки задержан в Чапаевске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Ребенка еще живого доставили в больницу. Врачам не удалось его спасти.

Фото, видео: Telegram / СУ СК России по Самарской области / su_skr63; 5-tv.ru

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В Чапаевске Самарской области задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие установило, что накануне вечером подозреваемый проник во двор частного жилого дома, где находилась оставленная без присмотра на короткое время девочка. Злоумышленник увел ребенка в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и нанес многочисленные телесные повреждения.

Девочку тем же вечером доставили в реанимацию городской больницы без сознания. Врачам не удалось ее спасти.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиненный в серии изнасилований и убийств «лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин освободился после 20 лет заключения в исправительной колонии строгого режима в Челябинской области и заявил о своей невиновности.

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