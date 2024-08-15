Установлена личность изнасиловавшего девушку под Харьковом наемника ВСУ из Франции

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Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Установлена личность изнасиловавшего девушку под Харьковом наемника ВСУ

Установлена личность изнасиловавшего девушку под Харьковом наемника ВСУ из Франции

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители РФ установили личность одного из наемников армии Украины из Франции, который изнасиловал жительницу села Харьковской области, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации региона Виталия Ганчева Евгений Лисняк в беседе с РИА Новости.

Как рассказала жительница села Глубокое, двое пьяных наемников, говоривших по-французски, ворвались в ее дом, избили, после чего изнасиловали. Женщина просидела в погребе несколько дней в страхе. Через неделю ее вместе с мамой эвакуировали бойцы войск РФ.

«Был установлен военнослужащий „Иностранного легиона“, гражданин Республики Франция Барат <…>, 1989 года рождения. <…> Ранее судим за домашнее насилие в отношении своей жены», — сообщил Лисняк.

Отмечается, что боевик принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. Он был на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара.

В отношении француза возбуждено уголовное дело за изнасилование и наемничество. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Курской области рассказали о нападении жестоких ВСУ. Мирным гражданам пришлось покидать свои дома спешно, в опаске за свои жизни.

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