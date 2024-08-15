Установлена личность изнасиловавшего девушку под Харьковом наемника ВСУ из Франции

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители РФ установили личность одного из наемников армии Украины из Франции, который изнасиловал жительницу села Харьковской области, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации региона Виталия Ганчева Евгений Лисняк в беседе с РИА Новости.

Как рассказала жительница села Глубокое, двое пьяных наемников, говоривших по-французски, ворвались в ее дом, избили, после чего изнасиловали. Женщина просидела в погребе несколько дней в страхе. Через неделю ее вместе с мамой эвакуировали бойцы войск РФ.

«Был установлен военнослужащий „Иностранного легиона“, гражданин Республики Франция Барат <…>, 1989 года рождения. <…> Ранее судим за домашнее насилие в отношении своей жены», — сообщил Лисняк.

Отмечается, что боевик принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. Он был на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара.

В отношении француза возбуждено уголовное дело за изнасилование и наемничество. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

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