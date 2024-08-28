Сигнал «похищен»: как банда грабителей обчищала авто на стоянках у московских ТЦ

В Москве задержали двоих подозреваемых в серии краж на парковках. Работали так: когда водитель оставлял машину и отправлялся по своим делам, из салона забирали все, что имеет ценность: деньги, технику и даже брендовую одежду.

В деле фигурирует необычный соучастник. Обхитрить сигнализацию и вскрыть замки помогал «умный девайс», который можно купить в Интернете. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Александр Шпак.

Ловко, нагло и опрометчиво — три слова, которыми можно описать стиль банды подмосковных жуликов, облюбовавших парковку у одного из торговых центров. Их жертвами становились автовладельцы, а добычей — все, что есть в салоне.

Жулики орудовали средь бела дня. Хозяин авто уходит за покупками — двери заперты. Уже через минуту эти же двери свободно открывает злоумышленник, забирает ценности, а потом исчезает из поля зрения камер. Когда владелец вернулся к машине, он увидел не разбитое окно или раскуроченный замок, а такой же запертый, но несколько опустевший салон.

«Мы находились в супермаркете. Нас не было буквально 30 минут максимум. Каким образом он влез в машину и она осталась закрыта — это остается почему-то тайной», — говорит пострадавшая Ольга Шаныгина.

Ловких любителей чужого добра удалось задержать по горячим следам. Ими оказались двое мужчин. Судя по кадрам допроса, преступный тандем не пытался играть в раскаяние и до последнего утаивал секреты своего фокуса с отпиранием и запиранием дверей.

Однако же полицейским удалось докопаться до правды. Секрет фокуса был раскрыт при обыске. Злоумышленники использовали не простое устройство создания помех, какими, например, подавляют сотовую связь в кабинетах сдачи ЕГЭ, а хитроумный девайс под общим названием «код-граббер», то есть — «перехватчик кода».

Эта маленькая коробочка способна перехватить и скопировать практически любой радиосигнал. Например, сигнал открывания шлагбаума. Все, что для этого нужно — дождаться, когда кто-нибудь проедет, шлагбаум откроется, вовремя нажать определенную кнопку, и все, сигнал успешно «похищен». Теперь этот шлагбаум будет подчиняться всегда.

И это — самое безобидное использование «код-граббера». В интернете десятки видео от продавцов, демонстрирующих, как легко взломать современный автомобиль. Купить такое устройство не проблема. Проблемы начнутся тогда, когда вас с ним поймают.

«Использование код-грабберов как в личных целях, так и в целях каких-то преступных и иных действий, у нас уголовно наказуемо. Есть отдельная статья за использование подобного рода устройств — это 138.1 УК РФ — где наказание довольно-таки суровое как для покупателя, так и для продавца — это вплоть до лишения свободы», — говорит автоюрист Борис Степанян.

В интернете есть множество предложений о продаже «грабберов». По словам экспертов, от граббера не защищен почти никто.

«Я хочу вам сказать, что старые автомобили угонять сложнее, чем угоняются новые автомобили, оснащенные системами бесключевого доступа, кнопками „старт\стоп“, системами комфортного доступа в автомобиль. Чем современнее автомобиль, тем его легче угнать», — говорит руководитель общественной организации по поиску угнанных автомобилей Дмитрий Андреев.

Универсальных средств, в отличие от ключей, нет. Самый надежный способ спасти свое авто и ценности — комбинация современных технологий защиты, вроде сигнализации, и консервативных систем, например, потайных замков — примитивных, но надежных.

«Можно просто не пользоваться, например, дистанционным управлением или заворачивать ключ в фольгу. Но самое гарантирующее защиту средство — дверной блокиратор: замок, который ставится внутрь двери. И при закрытии сигнализации отсюда выезжает штырек металлический, который выдерживает нагрузку до пяти тонн», — говорит руководитель общественной организации по поиску угнанных автомобилей Дмитрий Андреев.

Ну и самое главное — осторожность. Лучше ничего не оставлять в салоне, не искушать таким образом судьбу и злоумышленников.