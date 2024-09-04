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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ 57

Надоело петь про эту заграницу: звезды на премьере сериала «Комбинация»

Премьера картины о мечте простого милиционера собрала весь цвет российской эстрады и кино. А ностальгия по 90-м вышла на новый виток популярности.

Календарь пришлось перевернуть всем, ведь сегодня не просто 3 сентября, а еще и премьера нового сериала «Комбинация», в главной роли которой снялись: Никита Кологривый, Павел Прилучный, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и многие другие.

Сама кинокартина снята по мотивам известной рок-группы, которая в 90-е имела большую популярность. История музыкального коллектива до сих пор считается одной из самых интересных.

В этот день красная дорожка превратилась в самую настоящую звездную встречу. Несмотря на то, что Павел Прилучный не почтил гостей своим вниманием, замену себе нашел достойную. Все взгляды к себе приковал Никита Кологривый в классическом костюме. Актер вел себя дружелюбно настолько, что почти всех приходящих звезд встречал и обнимал. Должно быть, дамы были в восторге.

Особое внимание привлекла и Анастасия Уколова, чей наряд олицетворял не только нежность, но и дерзость. Все разговоры актрисы были посвящены Алене Апиной, которую она и играла в сериале. Что тут говорить, солистка группы «Комбинация» с таким же удовольствием отзывалась об актрисе. Новоиспеченные подруги сделали около девяти совместных снимков, а после скрылись, разговаривая.

Юная красавица Анна Пересильд вместе со своей мамой Юлией Пересильд пришли ближе к концу дорожки. Мы, конечно, ни капли осуждения не проявили, ведь артистки выглядели «как с иголочки». Не знаем, поздравила ли юная актриса бывшего коллегу с премьерой, но прийти — пришла. К слову о бывших: Леон Кемстач тоже приехал на вечернее мероприятие. Но с Никитой Кологривым не общался: а ведь когда-то ребята вместе снимались в уже известном проекте «Слово пацана».

Атмосферу развеяли пришедшие ST и Ассоль. К сожалению, в этот раз пара была без новорожденной дочки. Платье жены реп-музыканта настолько подошло по фигуре, что любовался ею не только артист, но и актер Владимир Канухин.

Дорожку также помогла разбавить харизма и острый язык Анастасии Самбурской, которая решила не изменять себе и не поддерживать общий тренд на 90-е. Прическа в стиле 40-х, платье ниже колен белого цвета с интересными черными узорами. С журналистами общалась нехотя, а на вопрос о Никите Кологривом ответила высунутым языком. Что поделать, звезды шоу-бизнеса бывают разными

Помимо названных звезд, премьеру посетили: Виталий Окороков, Дарья Руденок, Татьяна Иванова, Анастасия Решетова, Анастасия Крайнова, группа «Фабрика», Александр Цыпкин и многие другие.

Надоело петь про эту заграницу: звезды на премьере сериала «Комбинация»

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Актер Никита Кологривый в неожиданном для себя амплуа: классический костюм и рубашка — это что-то новое. На дорожке вел себя достаточно любвеобильно.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Актер Владимир Канухин в образе нетипичного школьника: бледно-розовый цвет еще больше дополняет черты лица актера.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Нежность и трепет — вот так можно описать лук актрисы Анастасии Уколовой в белом платье с блестками. Звезда рок-группы, не иначе!

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

4/18

Черное платье в пол добавило строгости и элегантности стилю солистки группы «Комбинация» Татьяне Ивановой.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

5/18

Инь и Ян: актер Никита Кологривый и автор песен группы «Комбинация» Виталий Окороков на красной дорожке. Это что, зарождение новой дружбы?

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

6/18

Яркие и дерзкие: вот так можно описать тандем солистки группы «Комбинация» Алены Апиной и актрисы Анастасии Уколовой.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

7/18

Колготки в виде поцелуев добавили образу телеведущей Яны Чуриковой еще большей привлекательности и сексуальности.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

8/18

Просто, но вкусом: рэп-исполнитель ST и телеведущая Ассоль не стали заморачиваться и пришли, взяв с собой хорошего настроения и харизмы!

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

9/18

Анна Пересильд снова бьет рекорды: черное платье с глубоким декольте на юной красавице смотрится по-особенному красиво.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

10/18

Дресс-код решили соблюсти только группа «Фабрика» в новом составе. Выглядели органично.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

11/18

Простота — сестра таланта, подумал актер Леон Кемстач и нагрянул к бывшим коллегам на премьеру. Однако, не общался с ними.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

12/18

Актриса Юлия Пересильд в черном платье с кардиганом. Из украшений были замечены только серьги.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

13/18

Классика подошла не только Кологривому, но и Александру Цыпкину. Писатель и сценарист пришел с хорошим настроение, но ближе к концу торжества.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

14/18

Певица Анастасия Крайнова появилась в дерзком образе: рваные джинсы, топ, джинсовая куртка — все, что нужно для комфорта.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

15/18

Идеально под цвет дорожки подошла и блогер Карина Нигай. Интересный образ в розовых и бежевых тонах точно разрядил обстановку!

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

16/18

Актриса Елизавета Базыкина с солисткой группы «Комбинация» Татьяной Ивановой.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

17/18

Роковая женщина Анастасия Самбурская приехала на дорожку в образе стиля 40-х. Неохотно пообщавшись с прессой, направилась на премьеру.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

18/18

Не разлей вода: сестры Анжелика и Кристина Каширины совместно посетили премьеру «Комбинация».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака