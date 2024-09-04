Надоело петь про эту заграницу: звезды на премьере сериала «Комбинация»

Премьера картины о мечте простого милиционера собрала весь цвет российской эстрады и кино. А ностальгия по 90-м вышла на новый виток популярности.

Календарь пришлось перевернуть всем, ведь сегодня не просто 3 сентября, а еще и премьера нового сериала «Комбинация», в главной роли которой снялись: Никита Кологривый, Павел Прилучный, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и многие другие.

Сама кинокартина снята по мотивам известной рок-группы, которая в 90-е имела большую популярность. История музыкального коллектива до сих пор считается одной из самых интересных.

В этот день красная дорожка превратилась в самую настоящую звездную встречу. Несмотря на то, что Павел Прилучный не почтил гостей своим вниманием, замену себе нашел достойную. Все взгляды к себе приковал Никита Кологривый в классическом костюме. Актер вел себя дружелюбно настолько, что почти всех приходящих звезд встречал и обнимал. Должно быть, дамы были в восторге.

Особое внимание привлекла и Анастасия Уколова, чей наряд олицетворял не только нежность, но и дерзость. Все разговоры актрисы были посвящены Алене Апиной, которую она и играла в сериале. Что тут говорить, солистка группы «Комбинация» с таким же удовольствием отзывалась об актрисе. Новоиспеченные подруги сделали около девяти совместных снимков, а после скрылись, разговаривая.

Юная красавица Анна Пересильд вместе со своей мамой Юлией Пересильд пришли ближе к концу дорожки. Мы, конечно, ни капли осуждения не проявили, ведь артистки выглядели «как с иголочки». Не знаем, поздравила ли юная актриса бывшего коллегу с премьерой, но прийти — пришла. К слову о бывших: Леон Кемстач тоже приехал на вечернее мероприятие. Но с Никитой Кологривым не общался: а ведь когда-то ребята вместе снимались в уже известном проекте «Слово пацана».

Атмосферу развеяли пришедшие ST и Ассоль. К сожалению, в этот раз пара была без новорожденной дочки. Платье жены реп-музыканта настолько подошло по фигуре, что любовался ею не только артист, но и актер Владимир Канухин.

Дорожку также помогла разбавить харизма и острый язык Анастасии Самбурской, которая решила не изменять себе и не поддерживать общий тренд на 90-е. Прическа в стиле 40-х, платье ниже колен белого цвета с интересными черными узорами. С журналистами общалась нехотя, а на вопрос о Никите Кологривом ответила высунутым языком. Что поделать, звезды шоу-бизнеса бывают разными

Помимо названных звезд, премьеру посетили: Виталий Окороков, Дарья Руденок, Татьяна Иванова, Анастасия Решетова, Анастасия Крайнова, группа «Фабрика», Александр Цыпкин и многие другие.