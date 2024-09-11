Российские силовики ликвидировали крупную сеть мошеннических узлов связи

Крупную сеть мошеннических узлов связи ликвидировали полицейские совместно с ФСБ. Злоумышленники действовали сразу в нескольких регионах страны. У задержанных нашли ноутбуки, тысячи нелегальных SIM-карт и специальные SIM-боксы.

Вербовали преступников из-за рубежа. Им удалось украсть у россиян миллионы рублей. Что говорят на допросах и где сидят их кураторы, рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Группы захвата работают одновременно в 13 регионах России. SIM-боксы, GSM-шлюзы, ноутбуки и больше тысячи SIM-карт — с помощью всего этого, по версии следствия, мошенники из-за рубежа выманивали у жертв миллионы рублей.

Пособники мошенников размещали оборудование в арендованных квартирах и постоянно переезжали, чтобы запутать следы и оставаться инкогнито. Работа была несложной. Меняли только легенды для обмана.

Гульнара Талгатова едва сама не стала жертвой отработанной мошеннической схемы. По телефону женщина, которая представилась следователем, сообщила, что с ее счета переводят деньги на поддержку ВСУ. При этом она не просто может потерять все сбережения, но и стать фигурантом уголовного дела. Чтобы избежать негативных последствий, нужно все деньги перевести на безопасный счет.

«Они все знают твои данные — фамилию, имя, отчество. Знают, какие карты у тебя есть. Где ты живешь. Она меня так убедила в этом. Какие-то аргументы и факты приводила. И ты в этом убеждаешься. Они прям тебя зомбируют что ли. Я никогда не думала, что попаду на такое», — признается Талгатова.

От необдуманного шага Гульнару отговорил посетитель банка, который случайно услышал подробности ее разговора с мошенниками.

Операторов для обеспечения бесперебойной работы SIM-боксов кураторы из-за рубежа вербовали в мессенджере. Там же подробно рассказывали про специфику работы.

Критерии для трудоустройства были минимальными. Главное — умение работать с ноутбуком и жажда легких денег. Необходимое оборудование новым сотрудникам передавали через тайники.

С помощью SIM-боксов мошенники удаленно активировали аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов. Маскировали иностранные номера под российские.

Всего полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ было изъято около 40 единиц сетевого оборудования. Задержаны 26 человек, которые могут быть причастны к преступной схеме. В том числе идет розыск организаторов.