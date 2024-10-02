В больнице Петербурга работали «мертвые души»

Апартаменты в Москва-Сити, люксовые машины, отдых на Мальдивах и роскошная одежда… под белыми халатами. По версии следствия, именно на это руководство одной из горбольниц Петербурга потратило миллиард рублей из бюджета. А заработали такие гонорары для них… «мертвые души». Все детали этого громкого дела — у корреспондента «Известий» Алексея Шанева.

Вместо будильника — визит оперативников и обыски. Следственные действия прошли одновременно по нескольким десяткам адресов в Петербурге и Москве, Ленинградской области и Подмосковье. Но все подозреваемые, по мнению следователей, так или иначе связаны со сферой здравоохранения Московского района Петербурга. В основном, это сотрудники 20-й городской больницы.

Всего задержано 36 человек, с ними весь день работают следователи. В самой больнице проходят обыски.

В 20-й городской больнице сегодня затишье, словно и не было этого гигантского числа обысков. Точно известно, что главный врач больницы Татьяна Суровцева не вышла сегодня на работу, поскольку была задержана. Вместе с ней еще несколько десятков человек. Среди них, как обычные врачи, так и главная медсестра. Все они, по версии следствия, входили в организованную преступную группу, которая занималась трудоустройством так называемых «мертвых душ». Людей фиктивно устраивали на работу и выписывали им гигантские премии.

Махинации с зарплатами, как выяснили полицейские, начались в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса. Руководство медучреждения, в том числе, и главврач Татьяна Суровцева, начали устраивать на работу своих знакомых и родственников на должности водителей, уборщиц, системных администраторов и так далее. Незаметный, но очень ценный персонал. Но на местах их никто не видел, а обычные сотрудники даже не догадывались об аферах с зарплатами.

Обычно зарплата на позициях технического персонала не самая высокая, но в 20 больнице, если верить финансовым документам, это было золотым дном: за три года только два человека получили 82 миллиона рублей. А всего злоумышленники могли присвоить больше миллиарда.

Один из задержанных — хирург Игорь Есютин — по нашим данным, в 2020 году купил внедорожник премиум-класса. Такая же машина и у другой задержанной — заместителя главврача по экономическим вопросам Натальи Чохи. Она, к тому же, владеет долей в компании Медикалтопгрупп. И вообще — живет на широкую ногу — эти кадры оперативники сняли в ее доме. Обстановка впечатляет: большая гардеробная, отдельная комната для аксессуаров, дорогая мебель.

Охрана больницы попросила нас удалиться с территории. Сказали, что все еще идут следственные действия и, якобы, наша съемочная группа может помешать работе оперативников.

В больницу следователи пришли утром, интересовались финансовой отчетностью и документами в кабинете главврача. На месте ли сама Татьяна Суровцева — неизвестно.

Работают с задержанными и в следственном комитете. Обвинение пока официально никому не предъявили. Уголовное дело возбуждено по статье мошенничество в особо крупном размере.