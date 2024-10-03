Помогали киберпреступникам и хакерам: в Петербурге накрыли банду криптовалютчиков

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По данным следствия, только за прошлый год оборот нелегальной компании мог составить 112 миллиардов рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Громкая история из Петербурга — спецслужбы там накрыли целую сеть криптообменников, которые развернули свою деятельность в 14 регионах России. Годовой оборот группы превысил 100 миллиардов рублей. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Натальи Оскерко.

Недоброе утро для криптовалютчиков — многих оперативники застали едва ли не у кофемашины в самом начале «трудного» рабочего дня. Некоторые оборудованы под криптообменники. Оборот в таких измеряется даже не в миллионах, в миллиардах.

Все нажитое «непосильным трудом» хранили в элитном поселке на берегу Финского залива. Здесь вам и пачки евро, и лучшие электрокары от Илона Маска, и даже личный вертолет.

Толпу молодых людей высаживают из автобусов у здания Главного управления МВД. Один представляется студентом из Краснодара, другой — спортсменом.

И все в один голос уверяют: сюда их пригласили просто пообщаться, о чем — не в курсе. Но все они могут быть уже подозреваемыми. Весь день сотрудники экономической полиции, Следственного комитета и ФСБ проводили в Петербурге масштабные обыски.

По данным следствия, речь идет о целом преступном сообществе, которое работало с 2013 года. Соучастники разработали анонимную платежную систему, криптовалютную биржу и 33 онлайн-сервиса для так называемого цифрового «обнала». Обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные, продавали банковские карты и личные кабинеты. Так помогали легализовывать доход киберпреступникам и хакерам.

Предположительно, только за прошлый год оборот нелегальной компании мог составить 112 миллиардов рублей, из которых в карман фигурантов отправилось больше трех с половиной миллиардов. Уголовные дела возбуждены сразу по нескольким статьям: «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность».

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