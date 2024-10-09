Сводная сестра убитых в Тольятти девочек помещена в психиатрический стационар

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Правоохранители проверяют подростка на причастность к преступлению.

Сводная сестра убитых в Тольятти девочек помещена в психиатрический стационар

Фото: 5-tv.ru

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Сводная 13-летняя сестра убитых девочек в Тольятти помещена в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Подросток подозревается в совершении этого преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Самарской области.

«На причастность к совершению убийства проверяется 13-летняя сестра погибших. В настоящее время она помещена в психиатрический стационар, с целью проведения психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили первые судебные экспертизы. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей для установления обстоятельств убийства детей.

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Жестокое убийство детей в Тольятти

Накануне, 8 октября, стало известно о зверском убийстве двоих детей в Тольятти Самарской области. Тела девочек двух и пяти лет нашли в квартире, где проживала семья, с многочисленными ножевыми ранениями шеи и туловища.

По одной из версий, убийство детей совершила их 13-летняя сводная сестра. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, малолетнего», но обвинение пока не предъявлено. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жила семья из Тольятти, где зверски убили двух сестер. В день трагедии взрослые находились в отделении полиции.

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