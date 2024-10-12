Опубликованы кадры расстрела автомобиля с сотрудником центра «Э» в Ингушетии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 307 0

Жертвами нападения стали три человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился сотрудник республиканского центра «Э». Кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент нападения на указанного человека, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Злоумышленники управляли автомобилем ВАЗ-2115, который они позже сожгли, когда уехали в направлении Северной Осетии.

На кадрах видно, как ВАЗ-2115 выезжает на дорогу и движется в сторону внедорожника. Через некоторое время по второму авто начинает вестись стрельба.

Трагедия, в результате которой погибли три человека, произошла вечером 11 октября на автодороге на въезде в город Магас. Личности нападавших еще не установлены, их разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Предположительно, к стрельбе могут быть причастны члены организованного преступного сообщества баталхаджинцев*. Эта тоталитарная секта, по данным из открытых источников, насчитывает десятки тысяч участников.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото того самого автомобиля, на котором скрылись застрелившиеся троих человек в Ингушетии боевики.

* — признано террористическим и запрещено в РФ

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