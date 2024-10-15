«Машина как решето»: при подрыве авто в Москве пострадала мать-одиночка

При подрыве авто в Москве пострадала мать-одиночка
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вся правая сторона ее автомобиля оказалась в дырах от осколков.
От подрыва автомобиля предпринимателя на Профсоюзной улице в Москве пострадала также хозяйка припаркованной рядом машины. Об этом сама Людмила Бабурина рассказала корреспонденту 5-tv.ru.
«У меня машина как решето стала. Проблема — полностью вся правая сторона, пробито колесо. Я пострадала больше всего», — объяснила Бабурина.
На фото, которые она продемонстрировала, видно, что машина действительно сильно пострадала от осколков. Весь ее бок остался в крупных дырах. Бабурина добавила, что является матерью-одиночкой.
Взрыв во дворе столичной многоэтажки прогремел утром 15 октября. Пострадал предприниматель Виктор Мишачев, его шестилетний сын и оказавшийся рядом сосед. Хозяину подорванной машины оторвало кисть руки, его сыну рассекло голову, а сосед получил осколочные ранения.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Правоохранители работают на месте происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывчатка, предположительно самодельная, была установлена в автомобиле.
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