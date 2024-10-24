Задержан замглавы комитета по транспорту Петербурга

В чем подозревается чиновник?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ
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Правоохранители задержали заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Как рассказал собеседник, взяли чиновника за вымогательство взятки. По предварительным данным, он пытался получить денежное вознаграждение с подведомственного учреждения.
При этом 78.ru передает, что Ягудина задержали при получении от посредника 3,5 миллиона рублей. Сам чиновник официально сейчас находится в отпуске.
Ренат Ягудин родился в 1979 году. В 2001-м он окончил по специальности «Юриспруденция» Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. После Ягодин стал работать в правоохранительных органах.
В 2016-м он был назначен главой подведомственного комитету по ЖКХ и транспорту Ленинградской области ГКУ «Леноблтранс». Спустя четыре года Ягудин возглавил СПб ГКУ «Организатор перевозок». В 2021 году он начал трудиться в комитете по транспорту Петербурга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено против начальника подразделения филиала охраны Нацгвардии ЯНАО по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». Ему грозит десять лет лишения свободы.
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