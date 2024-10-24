Задержан замглавы комитета по транспорту Петербурга

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 34 0

В чем подозревается чиновник?

Задержан замглавы комитета по транспорту Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители задержали заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, взяли чиновника за вымогательство взятки. По предварительным данным, он пытался получить денежное вознаграждение с подведомственного учреждения.

При этом 78.ru передает, что Ягудина задержали при получении от посредника 3,5 миллиона рублей. Сам чиновник официально сейчас находится в отпуске.

Ренат Ягудин родился в 1979 году. В 2001-м он окончил по специальности «Юриспруденция» Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. После Ягодин стал работать в правоохранительных органах.

В 2016-м он был назначен главой подведомственного комитету по ЖКХ и транспорту Ленинградской области ГКУ «Леноблтранс». Спустя четыре года Ягудин возглавил СПб ГКУ «Организатор перевозок». В 2021 году он начал трудиться в комитете по транспорту Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено против начальника подразделения филиала охраны Нацгвардии ЯНАО по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». Ему грозит десять лет лишения свободы.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.64
0.05 104.38
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:34
Альтернативы просто нет: США заставляют Европу отказаться от российских металлов
15:25
В Москве прошла церемония прощания с журналисткой Инессой Паперной
15:24
По примеру Флойда: Португалию охватили беспорядки после убийства мигранта полицейским
15:19
В Краснодарском крае мужчина ранил полицейского, отобрал у него оружие и скрылся
15:16
В России заблокировали 197 VPN-сервисов
15:08
Задержан замглавы комитета по транспорту Петербурга

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
«Проблема серьезная»: почему эффективность антибиотиков снижается
Спустя месяц: звезда «Универа» Ярушин рассекретил имя новорожденной дочки
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2