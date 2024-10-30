Житель Алтая убил совком гостью с эпилепсией и отвез тело на скотомогильник

Тело пропавшей 24 октября жительницы Алтайского края нашли брошенным у скотомогильника. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, 25-летняя девушка отправилась в гости к знакомым, после чего долгое время не выходила на связь. Известно, что компания выпила, и через какое-то время девушке стало плохо.

Хозяин дома толкнул ее ногой, она упала и ударилась головой об угол печки. Мужчина на этом не остановился и несколько раз ударил девушку по голове металлическим совком.

По словам источника, ее тело вывезли за деревню и сбросили у скотомогильника в Краснощековском районе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хостинском районе Сочи нашли тело бывшей обладательницы титула «Самые большие губы в России» — Кристины Рэй (Кожевниковой — Прим. ред.). Согласно предварительной информации, Рэй страдала от наркотической зависимости. В день своего исчезновения она отправилась за поиском очередной дозы.