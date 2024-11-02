Хрупкий гений: звезды на красной дорожке фильма «Федя. Народный футболист»

История игрока «Спартака» Федора Черенкова полна спортивных драм. Но это не помешало ему стать легендой.

Мечтать по-крупному — необходимо, ведь только таким образом можно прийти к большому успеху. Главный герой фильма «Федя. Народный футболист» Федор Черенков поставил себе цель — сыграть на Чемпионате мира. Однако, на пути к ней ему пришлось столкнуться с трудностями. Что же выберет футболист: оставить мечту или бороться за нее до конца?

Такой получилась драма про «странного» Черенкова в бесцеремонном мире спорта. Игроке «Спартака» — одного из самых необычных, удивительных и любимых спортсменов, который стал легендой вопреки всему.

Кинотеатр «Октябрь» давно не видел такого праздника спорта. Поддержать картину пришли не только звезды шоу-бизнеса и кино, но и прославленные футболисты и спортсмены. Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.