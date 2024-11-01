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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ 29

Правдивая ложь: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Дайте шоу»

Что выберет человек в современных реалиях: правду или выгоду?

Сериал «Дайте шоу» основан на реальной истории Дианы Шурыгиной, которая еще долгое время после инцидента была у всех на слуху.

Вопрос, волнующий всех — можно ли верить телевизионным шоу и всегда ли жертва настоящая? Завесу этой неоднозначной истории раскроет сериал «Дайте шоу», в главных ролях которого снялись: Милош Бикович, Олег Савостюк, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Николай Басков, Алсу и многие другие.

Кто посетил дорожку из звезд, о ком рассказал Прохор Шаляпин, с кем на премьере встретилась Алсу, кого обнимал Милош Бикович, почему Sevil снова одна — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Правдивая ложь: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Дайте шоу»

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На удивление, виновником торжества стала Диана Шурыгина, по мотивам истории которой и сняли сериал. Выглядела весьма скромно.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Улыбчивый и любвеобильный Игорь Верник. На вопросы о сыне отвечал неохотно, а вот обнимался с коллегами — с большим удовольствием.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Только переехавший в Россию Милош Бикович. Как примерный семьянин говорил с журналистами только о роли, жене и сыне.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вот кого действительно были рады видеть звезды — так это Викторию Толстоганову. Единственная женщина на дорожке, которая получила объятия от Милоша Биковича.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Приз за уникальность сегодня явно получила бы Эвелина Блёданс. Должно быть, мы что-то пропустили, ведь актриса всю дорожку провела с Прохором Шаляпиным.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Длительное молчание Кристины Бабушкиной после задержания с наркотиками, наконец-то подошло к концу. Немного эпатажный макияж добавил актрисе «перчинки» в образ и, как оказалось, не зря — Игорь Верник оценил.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Эталон, звезда и просто счастливый человек — Прохор Шаляпин. И Дробыша пристыдил, и Ивлееву поддержал, и про Волочкову не забыл!

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

8/11

Шикарная Sevillе в гордом одиночестве — и снова без TONI. После вопроса о возможной свадьбе развернулась и ушла.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Самым неожиданным сюрпризом дорожки стал приход Александра Добровинского — адвоката Яна Абрамова. Кажется, стоящей рядом Алсу было дискомфортно.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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А вот и ранее упомянутая Алсу. На премьере вела себя открыто, много общалась с журналистами и смеялась. Однако, стоп-тему обозначила — никаких вопросов о разводе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Создатель творческих оказий блогер Андрей Савочкин с недавних пор стал частым гостем на дорожках. Вел себя скромно, а зря! Это все-таки дурной тон для завоевателя светской жизни.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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