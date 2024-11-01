Правдивая ложь: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Дайте шоу»

Что выберет человек в современных реалиях: правду или выгоду?

Сериал «Дайте шоу» основан на реальной истории Дианы Шурыгиной, которая еще долгое время после инцидента была у всех на слуху.

Вопрос, волнующий всех — можно ли верить телевизионным шоу и всегда ли жертва настоящая? Завесу этой неоднозначной истории раскроет сериал «Дайте шоу», в главных ролях которого снялись: Милош Бикович, Олег Савостюк, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Николай Басков, Алсу и многие другие.

Кто посетил дорожку из звезд, о ком рассказал Прохор Шаляпин, с кем на премьере встретилась Алсу, кого обнимал Милош Бикович, почему Sevil снова одна — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.