Вернулись к истокам: звезды на красной дорожке фестиваля «Легенды Ретро FM 2024»

На музыкальном вечере собрались не только артисты отечественного шоу-бизнеса, но и испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan и группа Mr. President — авторы сингла Coco Jumbo.

Культовые хиты — это классика, от которой никто из нас не готов отказаться. Поэтому, сколько бы новых современных музыкантов не появлялось, мы всегда будем возвращаться к «Три белых коня», «Пусть», «А ты меня не поняла», Coco Jumbo и многие другие.

Как себя чувствует Александр Буйнов, делала ли Лариса Долина себе пластические операции, считает ли Валерий Сюткин себя недооцененным артистом, какие роли нравится играть Каю Метову — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.