Под видом трекера: мошенники придумали очередную схему обмана

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Мошенники распространяют вирусные программы под видом трекера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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С помощью нового вредоносного приложения злоумышленники воруют данные жертв.

Интернет-мошенники в канун Нового года стали массово рассылать вредоносные приложения. Как выяснили «Известия», их маскируют под видом трекера для отслеживания посылок.

Первым делом злоумышленники создают фейковый сайт, где предлагают товары по привлекательным ценам. Заказ можно оформить через мессенджер, а оплатить — якобы при получении.

Затем подставной оператор присылает сообщение о том, что посылка отправлена. А для ее отслеживания нужно скачать приложение, которое на самом деле дает мошенникам доступ к контактам, галерее, электронной почте, но, главное — к сообщениям и пуш-уведомлениям. Это позволяет преступникам украсть деньги у своих жертв.

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