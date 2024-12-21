Обвиняемый по уголовному делу съел вещдоки в подмосковном СИЗО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14 0

Заключенный уничтожил листы рукописного текста.

Обвиняемый по уголовному делу съел вещдоки в подмосковном СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Обвиняемый по уголовному делу съел вещественные доказательства в СИЗО подмосковного Волоколамска. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что 45-летний заключенный смог достать листы рукописного текста через решетку в следственном кабинете. По факту случившегося проводится проверка.

До этого, в октябре, шестеро преступников, отбывавших наказание в исправительной колонии № 2 в Липецкой области, совершили побег, заранее сделав подкоп на территории заброшенного цеха.

Как сообщил источник 5-tv.ru, длина тоннеля составляла 37 метров. На то, чтобы его вырыть, у заключенных ушло три месяца. Выбравшись за пределы колонии, они попытались укрыться в огороде жительницы соседнего села, однако были задержаны.

Следователи выяснили, что руководство исправительного учреждения ненадлежащим образом исполняло должностные обязанности, что позволило заключенным самовольно покидать рабочие места и бесконтрольно передвигаться по территории колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Италии мафиози по имени Марко Радуано сбежал из тюрьмы через окно по связанным простыням.

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