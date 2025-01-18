В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 67 0

Девушка получила несколько огнестрельных ранений. Подозреваемым оказался сутенер.

Сутенер застрелил 29-летнюю россиянку в Сальвадоре

Фото: 5-tv.ru

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В Сальвадоре была застрелена 29-летняя россиянка Елена Новоселова, сообщили в пресс-службе полиции страны.

Отмечается, что гражданка РФ получила огнестрельное ранение в четверг. Она была экстренно доставлена в больницу, врачи пытались ее спасти, но все тщетно — полученные травмы девушки были несовместимы с жизнью. Она скончалась на следующий день.

По предварительным данным полиции Сальвадора, россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги, предлагая их под псевдонимом «Лолита ла Русита».

Подозреваемый в убийстве девушки задержан. По предварительной информации, он был ее сутенером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком убийстве нижегородского предпринимателя. С момента трагедии прошел уже месяц, но виновные до сих пор на свободе. Подробности зверского преступления — в нашем материале.

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