Сам себе подарок: звезды на красной дорожке премьеры фильмы Льва Лещенко «О первой любви»

Народный артист РСФСР готовил этот праздник пять лет. Он не только снял музыкальную кинокартину, но и дебютировал в качестве продюсера.

Только Лев Лещенко может собрать в одном месте самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Народный артист РСФСР не только отпраздновал свой день рождения, но и представил друзьям свой дебют.

В 83 года Лещенко попробовал свои силы в качестве продюсера и вместе с подвижниками снял музыкальный фильм «О первой любви».

Почему Алсу считает Лещенко близким человеком, в каких отношениях Николай Басков с Лолитой, почему Александр Буйнов считает себя азартным человеком и кто помогал финансово Льву Лещенко в съемках фильма — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.