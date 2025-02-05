Задержана внучка убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи

Подозреваемую в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Екатерину Бельскую — их внучку — задержали. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, родственница уже выставила на продажу автомобиль дедушки по фальшивой доверенности. С правоохранителями женщина сотрудничать не хочет, показания давать отказалась. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

О гибели Виктора и Наталью Тарховых стало известно 5 февраля, источники KP.RU утверждают, что супруги к этому моменту были мертвы уже месяц, а прежде был подан рапорт об их пропаже. Бельская при этом рассылала сообщения с их телефонов.

Предположительно, мотивом подозреваемой была недвижимость пенсионеров, которая уже активно продается, как и другая собственность — картины и предметы искусства. По другой версии, целью внучки был бизнес деда.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы. 3 января ему исполнилось 77 лет. После ухода с должности чиновник занялся предпринимательством в нефтяной сфере. В последнее время отошел от дел, проживал вместе с женой за границей, периодически возвращаясь в свой дом в Самаре. В последний раз пара прилетела как раз около месяца назад.

Имя дочери Тархова Людмилы связано со скандалом. В 2022 году ее приговорили к семи годам колонии, женщину обвиняли в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева. Кроме того, бывший муж Людмилы Сергей «Лорд» Логинов, по данным прессы, считался криминальным авторитетом. Он был членом новокуйбышевской ОПГ Мукоедова, был задействован в хищениях, хранении наркотиков и оружия, торговле по поддельным документам, имел серию судимостей.

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