День любви: звезды на красной дорожке Big Love Show

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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 393 0

Марафон признаний в любви открыли артисты отечественного шоу-бизнеса на Live Арена в Москве.

Москва уже во всю готовится к празднованию Дня всех влюбленных, а ежегодный концерт Big Love Show — яркое тому подтверждение. Грандиозное событие собрало самых ярких звезд российского шоу-бизнеса, которые не только выступили на сцене, но и рассказали о любви и обманутых ожиданиях.

У кого из артистов выступила на подтанцовке Zivert, как Ольга Серябкина относится к сайтам знакомств, почему отпуск Ольги Бузовой был так важен для ее внутреннего ребенка и по какой причине Дима Билан не хочет говорить о личной жизни — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

День любви: звезды на красной дорожке Big Love Show

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«Тамадой» этого вечера стал Дима Билан — сразу же начал позировать фотографам, а после признался прессе, что пришел для того, чтобы поднять всем настроение. Мы попытали удачу и спросили про личную жизнь. Правда, никаких результатов это не дало — артист отрезал: «Личное должно оставаться личным».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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А вот и Amirchik, которого, с недавних пор, из-за сбрившей Биланом щетины, начали называть его братом-близнецом. От интервью артист отказался, хотя обычно охотно отвечает на все вопросы журналистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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А вот образ Люси Чеботиной сравнили с нарядом Lana Del Rey, что вызвало очередную волну негатива в Сети. Однако это не стало поводом для грусти — певица весь день искрилась неподдельной любовью. Чеботина отметила, что мужчина в первую очередь должен дарить внимание и заботу, а потом уже подарки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Zivert этим вечером тяжело было не заметить. На сцене артистка не только исполнила свой новый трек «Эгоистка», но и появилась сюрпризом на подтанцовке у LYRIQ. А почему бы и нет?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Чего не скажешь о Bearwolf, у которой день явно не выдался. Сначала певица около 30 минут ждала свою очередь, чтобы дать интервью, а потом и вовсе развернулась и ушла. Со всем уважением, Bearwolf, но Билана мы не могли просто так отпустить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Mia Boyka на шоу была несколько расстроенной. Выступив на сцене, сразу же направилась к фотографам, а после — к выходу. Интересно, с чем связан такой настрой?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Главная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова даже расплакалась во время интервью. Певица рассказала, что сейчас проживает трансформационный период, в котором учится выбирать «ту маленькую Олечку». По словам артистки, она стала ставить в приоритет себя и свои желания — и пусть весь мир подождет!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Юлианна Караулова и ее новая квартира — вот что обсуждают в Сети. Артистка призналась, что покупка квартиры было для нее целым испытанием — нужно было правильное расположение окон, пешая доступность до детского сада и, самое главное, последний этаж. Благо, квартира мечты нашлась!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Юлия Паршута, несмотря на последние события, выглядела свежо и ярко. Правда, певица отказалась от комментариев по поводу обчистивших ее квартиру воров, но отметила, что следствие ведется и скоро все разрешится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Вот от кого точно веяло любовью, так это от Sevil. До СМИ так и не дошла, так как сразу же после шоу за ручку со своим избранником TONI скрылась в сторону выхода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

11/13

Певица Ханна и ее откровенные образы — залог успешных отношений с супругом. Так и сказала! Главное — любить, принимать и устраивать друг другу сюрпризы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

12/13

Группе 5sta Family этим вечером завидовали все артисты, ведь хит «Зачем» пел с ними весь зал. Старое всегда лучше нового, верно?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Очаровательная Ольга Серябкина в откровенном черном платье. Артистка рассказала, что негативно относится к любому виду знакомств через социальные сети. Певица убеждена, что нет ничего лучшего личного контакта.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

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