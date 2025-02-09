День любви: звезды на красной дорожке Big Love Show

Москва уже во всю готовится к празднованию Дня всех влюбленных, а ежегодный концерт Big Love Show — яркое тому подтверждение. Грандиозное событие собрало самых ярких звезд российского шоу-бизнеса, которые не только выступили на сцене, но и рассказали о любви и обманутых ожиданиях.

У кого из артистов выступила на подтанцовке Zivert, как Ольга Серябкина относится к сайтам знакомств, почему отпуск Ольги Бузовой был так важен для ее внутреннего ребенка и по какой причине Дима Билан не хочет говорить о личной жизни — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.