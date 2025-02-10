Более 450 «грязных» бриллиантов изъяли на выставке в Санкт-Петербурге
Более 450 грязных бриллиантов изъяли на выставке в Санкт-Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Бизнесмен пытался незаконно продать партию камней на пять с половиной миллионов рублей.
Более 450 бриллиантов изъяли на ювелирной выставке в Петербурге — правоохранителей заинтересовала одна крупная сделка.
Злоумышленники продали партию бриллиантов стоимостью пять с половиной миллионов рублей с нарушением правил, установленных законом.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты телефоны, компьютеры, камни, 15 тысяч долларов и больше полумиллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женщины по всему миру отказываются от бриллиантов.
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