Не хотела делить имущество при разводе: москвичка заказала убийство мужа
В Москве женщина заказала убийство мужа
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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В момент передачи киллеру денег денег женщину взяли с поличным.
В Москве задержали женщину, которая не хотела делить имущество с супругом и заказала его убийство.
Решить вопрос при разводе столь радикальным методом она попросила частного детектива. Неугодного было решено отравить. Несостоявшийся киллер обратился в полицию и рассказал о готовящемся покушении.
В результате с правоохранителями был разыгран спектакль. «Жертву» загримировали и сфотографировали в морге. Снимки заказчице передал «исполнитель» и попросил оплату.
В момент передачи денег женщину взяли с поличным. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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