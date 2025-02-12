Принципы или деньги: звезды на красной дорожке сериала «Аутсорс»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 31 0

На премьеру приехали не только актеры театра и кино, но и звезды шоу-бизнеса.

Принципы или деньги: звезды на красной дорожке сериала «Аутсорс»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как заработать «легкие деньги», не предав себя и свои ценности? Этим вопросом задался главный герой сериала, которого сыграл Иван Янковский. Драма, пропитанная 90-ми не оставила равнодушным никого: дорожку посетили даже самые редкие гости.

С кем пришел Тимур Родригез, какие изменения произошли в жизни Евгении Ахременко, какую тему Нино Нинидзе боится обсуждать с журналистами, почему Алексей Гаврилов ушел в бизнес, сталкивалась ли Ника Здори с легкими деньгами — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Принципы или деньги: звезды на красной дорожке сериала «Аутсорс»

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От поведения исполнителя главной роли пришлось несладко всем журналистам. Иван Янковский в присутствии супруги Дианы Пожарской все время отшучивался и подтрунивал. Однако, под конец, все же сжалился и рассказал, как проходили съемки.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Янковский был не единственным «троллем» для журналистов — его эстафету поддержал и Евгений Стычкин с женой Ольгой Сутуловой. Артист рассказал, что никогда не гнался за легкими деньгами как минимум потому, что ушел в режиссуру — а там все-таки на широкую ногу не разгуляешься.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

3/15

А вот Карина Разумовская приехала лишь к концу премьеры. Правда, вела себя несколько скованно — даже фотографам позировала нехотя.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

4/15

Нино Нинидзе же была, как никогда серьезна. За вопрос о предстоящей свадьбе поблагодарила и скрылась с дорожки. Проблемы с возлюбленным или нежелание говорить о личной жизни — непонятно.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

5/15

Чего не скажешь о Евгении Ахременко. Актриса была в приподнятом настроении и даже рассказала о взаимоотношениях со своим бывшим мужем: теперь у них идиллия — и алименты платит, и с сыновьями общается.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

6/15

Вот кого точно никто не ожидал увидеть, так это Тимура Родригеза с Катей Кабак. Несмотря на то, что афишировали свои отношения давно, со СМИ все еще не общаются. А жаль — мы бы для вас все узнали.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

7/15

Примеру Родригеза с Кабак последовала и Наталья Рудова, которая, дойдя до фотографов, — убежала в обратную сторону. Больше мы её не видели…

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

8/15

Зато Влад Канопка был, как всегда, доброжелателен и учтив — на все вопросы отвечал охотно и с удовольствием. Артист рассказал, что по молодости даже воровал забавы ради.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

9/15

Хорошо, что Канопку не слышала Зоя Бербер, которая с порога начала рассказывать, насколько важна справедливость. Актриса поделилась историей, в которой она самоотверженно пошла ночью искать обидчиков своей подруги. Такому бесстрашию можно позавидовать, правда?

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

10/15

Александра Урсуляк вечером была бесподобна. Правда, среди гостей ходили слухи, что актриса была не в духе. Впрочем, что греха таить — мы это прочувствовали на себе, когда ни на один вопрос так и не получили ответа.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

11/15

А вот герой дорожек, а если быть точнее — Станислав Бондаренко, обижать нас не стал. Актер рассказал, что в 90-х любил слушать Валерия Леонтьева, поэтому все детство и юность связано с ним.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

12/15

Никита Киоссе и его брутальный стиль — вот что заставило попотеть всех представительниц женского пола на дорожке. Правда, актер снова пришел просто «отметиться».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

13/15

Terry же был в новом амплуа — немного «тинейджерский стиль» даже заставил нас усомниться — точно ли это Олег Терновой, подумали мы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

14/15

Тут все стабильно — счастливый Ярослав Могильников, ведь в его личной жизни снова все наладилось. Видимо, причиной тому — Аня Пересильд, с которой ему приписывают уже долгое время роман. Опровержений не было, значит так оно и есть?

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

15/15

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев стал частым гостем на дорожках. Правда, к разговорам с прессой он пока не пришел, но ничего — не все же сразу, верно?

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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