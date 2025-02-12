Четверо пособников телефонных мошенников задержаны в Иркутске

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Молодые люди получали через мессенджер от анонимного куратора сообщения с кодами и регулярно меняли сим-карты.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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В Иркутске сотрудники МВД пресекли деятельность пособников зарубежных мошенников. По предварительным данным, 19-летний студент с другом арендовали квартиру и получили оборудование, которое можно использовать для активации и подмены телефонных номеров.

Молодые люди получали через мессенджер от анонимного куратора сообщения с кодами и регулярно меняли сим-карты. Для конспирации они периодически переезжали.

Также в преступной цепочке была задействована девушка, через которую передавали аппаратуру, и молодой человек, который доставлял сим-карты и занимался ремонтом техники. При обыске было изъято около четырех тысяч карт разных операторов.

Возбуждено уголовное дело. Всем четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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