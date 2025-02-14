В Москве девушка пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов

В Москве 20-летняя девушка пыталась продать свою новорожденную дочь за тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, женщина 2004 года рождения в одной из квартир на улице 3-я Парковая за денежное вознаграждение в сумме одной тысячи долларов продала свою новорожденную дочь», — отмечается в сообщении.

Прокуратура Восточного административного округа осуществляет надзор за принятием процессуальных решений, в том числе по вопросу возбуждения уголовного дела по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Столичная прокуратура также взяла на контроль дальнейшее жизнеустройство младенца. Отмечается, что возраст малышки не достиг даже месяца.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл схему торговли детьми в Москве. Она была построена через работу благотворительных фондов.

Сотрудники «благотворительных» организаций приглашали в Москву беременных женщин со всех уголков страны, обещали провести все медицинские исследования, с помощью которых беременные смогут узнать, нет ли каких-либо патологий.

Результаты всегда показывали наличие отклонений. Основательница фонда убеждала женщин рожать, а затем забирала «больных» детей себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве полицейские сорвали сделку по продаже младенца.