Пассажирам VIР-класса приготовиться: звезды на премьере «Красного шелка»

Транссибирский экспресс привез всех по расписанию в центр столицы, чтобы представить историю о беспрецедентных приключениях последнего царского шпиона, красноармейца и китаянки.

«Уважаемые пассажиры, до отправления экспресса осталось пять минут. Просьба занять места согласно купленным билетам!» — звучало сегодня в главном кинотеатре Москвы. Особенно ждали отправления пассажиры VIP-класса. Ведь в свое главное путешествие российско-китайский блокбастер «Красный шелк» отправляется для всех 20 февраля.

По маршруту следуют — Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, юная гостья из Китая Чжэн Ханьи и многие другие. А управляет Транссибирским экспрессом — режиссер Андрей Волгин. Этот проект обещает зрителям интригующий сюжет и новое сотрудничество двух культур.

Чем удивил Милош Бикович, кто в сердце Ярослава Могильникова, как отдохнула Алена Свиридова, чьим актерским талантом восхищается Гоша Куценко и как китайцы поддержали Елену Подкаминскую — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.