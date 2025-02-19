ФСБ задержала министра транспорта Челябинской области

В Челябинской области задержан министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

Уточняется, что Нечаев подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

В настоящее время проводятся следственные действия. По данным источника РИА Новости, в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводятся обыски.

Согласно информации на сайте ведомства, Алексей Нечаев занимает должность министра транспорта региона с 8 ноября 2019 года.

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