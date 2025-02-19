ФСБ задержала министра транспорта Челябинской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

В чем подозревают чиновника?

В Челябинской области задержали главу регионального минтранса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Челябинской области задержан министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

Уточняется, что Нечаев подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

В настоящее время проводятся следственные действия. По данным источника РИА Новости, в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводятся обыски.

Согласно информации на сайте ведомства, Алексей Нечаев занимает должность министра транспорта региона с 8 ноября 2019 года.

В понедельник, 17 февраля, стало известно также о задержании заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Чиновника задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Его имя не указывается.

Под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» Минцифры выделило деньги из бюджета. Ведомство заключило государственный контракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на оказание услуг. Ущерб составил почти 60 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину с неизвестным наркотиком задержали на Сахалине.

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