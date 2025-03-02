Сливки шоу-бизнеса: звезды на красной дорожке премии «Виктория»

Юбилей был отмечен с размахом, а дефиле звезд превратилось в отдельное сценическое действие.

Старт приходу весны по традиции дала одна из самых престижных музыкальных премий — «Виктория». Глупо отрицать — на этом вечере было все люксово: начиная от звезд, заканчивая их номерами. Так что же нового в светской тусовке?

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