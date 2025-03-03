Суд вынес приговор планировавшим атаку на брянский завод боевикам ВСУ

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 28 0

Их признали виновными в подготовке терактов на российской территории.

Суд лишил свободы планировавших атаку на брянский завод пилотов ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Второй Западный окружной военный суд назначил наказание пилотам вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались совершить атаку на нефтеперерабатывающий комбинат в Брянской области. Соответствующую информацию передал корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Согласно постановлению, украинские пилоты отправлены в колонию строгого режима.

По имеющейся информации, Александра Морозова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его обвинили в семи преступлениях. Более того, он обязан выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Его сообщник Дмитрий Шиманский, обвиняемый в десяти преступлениях, получил срок больше на четыре года. Ему назначили 26 лет колонии строгого режима. Штраф, назначенный второму пилоту, по решению суда, составил более полутора миллиона рублей.

Дмитрий Шиманский и Александр Морозов были задержаны в 2023 году. Они собирались сбросить бомбу на нефтезавод на территории брянской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима.

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