Шесть выстрелов в спину: в Петербурге мужчина расстрелял бывшую девушку

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В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял свою бывшую возлюбленную

Фото, видео: 5-tv.ru

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После нападения он скрылся, но позже был найден мертвым в своем автомобиле. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Появились новые детали стрельбы в Санкт-Петербурге. Стали известны личность и мотивы мужчины, который этой ночью в упор расстрелял девушку. Спустя несколько часов его нашли мертвым в салоне собственного автомобиля.

Что связывало жертву и нападавшего, пыталась выяснить корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина.

Прошедшим вечером Ирина Купченок с подругой возвращалась с концерта из театра «Балтийский дом». Они переходили Кронверкский проспект, когда на трамвайных путях на Ирину внезапно напал бывший возлюбленный.

Он выбежал из черной иномарки и несколько раз выстрелил девушке в спину. После чего скрылся с места. Момент произошедшего зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно — пострадавшая падает на асфальт, на помощь сразу подбегают прохожие.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии с шестью огнестрельными ранениями и переломами голени и бедра. Очевидцы рассказывают: со стрелявшим Ирина ранее была в романтических отношениях.

«Ну вот, сказали, что бывший шесть раз стрелял в нее. Но звук я слышала», — рассказал очевидец.

По предварительной информации, пара рассталась около недели назад из-за агрессивного поведения мужчины. Предполагаемый стрелявший — Андрей Архипов.

Человек с криминальным прошлым: занимался незаконным обналичиванием денежных средств. Ирина вела блог о нутрициологии в социальных сетях. Причины нападения на бывшую возлюбленную пока не известны.

После нападения стрелок попытался скрыться от правоохранителей на своей черной иномарке. Он направился в сторону Пскова. Задержать его не успели, а чуть более чем через час нападавшего нашли мертвым в салоне личного автомобиля.

Сейчас на месте работают следователи, территория оцеплена. Автомобиль оставили на месте происшествия.

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

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