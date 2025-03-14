Неизвестный ворвался в детский сад в Москве и выстрелил в мужчину

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 585 0

На месте происшествия работают правоохранители.

Неизвестный ворвался в детский сад в Москве и выстрелил в мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженный мужчина ворвался в частный детский сад в Новой Москве и выстрелил в мужчине в ногу, сообщает источник 5-tv.ru. Инцидент произошел на улице Липовый парк.

По предварительной информации, стрельбу открыл отец одного из воспитанников. Обычно он отводил и забирал ребенка из детсада, но сегодня это сделала мама малыша. В учреждении же родительницу в лицо не знали, поэтому позвонили мужчине.

Тот примчался в детсад и устроил скандал. Досталось и матери его ребенка — он пытался выволочь женщину на улицу. Неизвестно, в каких отношениях они сейчас находится, не исключено, что уже бывшие супруги.

В итоге охрана и воспитатели вывели его самого. У крыльца он столкнулся с группой поддержки женщины, и завязалась драка, которая переместилась за угол здания. Там и прозвучал выстрел.

Пострадавший госпитализирован, а стрелявший задержан. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru  рассказывал, что мужчина открыл стрельбу в автобусе в подмосковной Балашихе.

+12° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
86.62
0.05 94.26
0.29
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

17:07
Генпрокуратура выявила многомиллионное хищение в Институте оценки качества образования
16:49
В Москве появилось табло с обратным отсчетом до рекорда Овечкина
16:35
Ковальчук заявил о снижении в разы дефицита региональных бюджетов
16:22
Звезде 1970-х Галине Ненашевой потребовалась срочная медицинская помощь
16:13
В Казани проходит конференция по изучению и сохранению снежного барса
15:52
Неизвестный ворвался в детский сад в Москве и выстрелил в мужчину

Сейчас читают

Звезде 1970-х Галине Ненашевой потребовалась срочная медицинская помощь
«Это моя очень личная история»: SHAMAN представил новую песню «Бывшие»
«Приходят к песням родителей»: Алекс Анохин о тренде на ретро-каверы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым