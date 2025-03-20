  1. Пятый канал
|
Валерия Гранкина
Валерия Гранкина 45

Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»

Красная дорожка была наполнена страстью — пришли сотни поклонниц знаменитости

Глупо отрицать — все собрались, чтобы посмотреть на горячего Джана Ямана. Восточное кино у нас воспринимается на одном дыхании — и в России про него совсем не хотят забывать.

Съемочная команда «Эль Турко» приехала к нам в гости, чтобы разделить премьеру, а на дорожке, тем временем, ревниво дефилировали и наши звезды, ведь про них тоже забывать не надо.

«Они недоступные, а мы преступные», — шутили русские селебрити.

Но все равно затмить Джана Ямана никому не удалось, а он и не пытался никого удивлять — даже про Юру Борисова спросил: «Who is it»?

Так что же думают про турков отечественные звезды, с кем пришла на премьеру Ксения Бородина, и комфортно ли было гостям — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»

1/7

Застеснялась пышной премьеры. Гостья из Турции Чесил Хазал была самой яркой среди звезд на премьере сериала. Правда, вела себя очень скромно и разговаривала только на турецком.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

2/7

Вышла и ушла. «Все, спасибо», — услышали мы от Ксении Бородиной после пары дежурных улыбок перед фотографами. Не задержалась Ксения на дорожке, но зато премьера турецкого сериала без нее не прошла!

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

3/7

Блогер Андрей Савочкин убежден, что его — в отличии от турецкого красавчика — можно хотя бы потрогать. И обнять. Он позировал уверенно, а от фанаток не отбивался.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

4/7

Виновник торжества— Джан Яман, хоть и устал, но был удивительно мил. Даже Чесил Хазал наконец-то растаяла. Несмотря на то, что он не знал, кто такой Юра Борисов, статус самого вежливого и стильного гостя дорожки не растерял.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

5/7

«Молодая Мадонна» Филиппа Бедросовича — Марго Овсянникова, появилась на премьере в черном. Позировала, рассказала про роман с турком, но все же подчеркнула, что сейчас «выбирает наших»!

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

6/7

Стильно и в обнимку ворвались на дорожку блогеры Слава и Настя Морозовы. Они, как пара, уверяют, что любовь в турецких сериалах — сплошная сказка.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

7/7

Стилист Руслан Громов был непробиваем перед турецкой энергетикой и толпой фанаток, не его, к сожалению. Позировал смирно и скромно!

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака