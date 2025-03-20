Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»

Глупо отрицать — все собрались, чтобы посмотреть на горячего Джана Ямана. Восточное кино у нас воспринимается на одном дыхании — и в России про него совсем не хотят забывать.

Съемочная команда «Эль Турко» приехала к нам в гости, чтобы разделить премьеру, а на дорожке, тем временем, ревниво дефилировали и наши звезды, ведь про них тоже забывать не надо.

«Они недоступные, а мы преступные», — шутили русские селебрити.

Но все равно затмить Джана Ямана никому не удалось, а он и не пытался никого удивлять — даже про Юру Борисова спросил: «Who is it»?

Так что же думают про турков отечественные звезды, с кем пришла на премьеру Ксения Бородина, и комфортно ли было гостям — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.