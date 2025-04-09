Фермеров-рабовладельцев арестовали в Якутии

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Пленники выполняли всю грязную работу без возможности выйти на улицу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Якутии арестовали рабовладельцев, которые держали в заточении двух мужчин. На следственном эксперименте один из задержанных фермеров показал, где и в каких условиях содержались его работники.

Следователям пришлось воспользоваться услугами переводчика, поскольку главный фигурант уголовного дела не говорит по-русски.

Пленники выполняли всю грязную работу без возможности выйти на улицу. Одному из них случайно удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям, которые и вызвали полицию.

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