В любую погоду: звезды на дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля

В этом году природа пожалела участников церемонии открытия. Ураган и проливной дождь прошли стороной, но холодный фронт все же забежал в центр российской столицы.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — один из старейших в мире. Накануне в центре Москвы на самой большой и открытой красной дорожке страны звезды театра, кино, телевидения и шоу-бизнеса собрались, чтобы покрасоваться нарядами и принять участие в церемонии открытия 47-го ММКФ.

«Девушек в выборе нарядов не останавливает ничего. Даже плохая погода», — отметил в ходе пресс-конференции президент ММКФ Никита Сергеевич Михалков.

В прошлом году красавиц в дизайнерских платьях не остановили даже ураган и проливной дождь. В этот раз природа немного сжалилась над звездами — после летней жары накануне, в Москву пришло похолодание.

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