Британского путешественника нашли насмерть замерзшим в поле

Жуткий случай произошел два года назад.

В городе Лландриндод-Уэллс, Великобритания, фермер обнаружил останки путешественника Аарона Люка Дэвиса в собственном поле. Об этом написало издание Daily Mail.

По словам фермера Мэтью Пауэлла, он обнаружил тело случайно в январе 2023 года. Ночь перед происшествием была морозной, поэтому мужчина решил посмотреть, как в поле пасутся его овцы, однако вместе с ними в снегу заметил раздетого незнакомца. Признаков жизни найденный не подавал. Не так далеко от него, в 700 метрах, лежали одежда и обувь покойного. Об увиденном Пауэлл экстренно доложил в полицию.

Замерзшего мужчину идентифицировали как Аарона Люка Дэвиса. Полиции известно, что его называли Беаром Гриллсом из Уэльса. Настоящий Гриллс является телевизионным экспретом по выживанию в диких условиях. В крови покойника были найдены запрещенные вещества. Позже стало очевидным, что Дэвис продолжительный период страдал от психологических проблем: у него были диагностированный аутизм и шизофрения. В последние месяцы жизни он слонялся по улицам и употреблял наркотические вещества.

Друг Дэвиса был последним, кто застал его в живых. Согласно показаниям приятеля погибшего, в пять утра мужчина покинул дом и ушел в неназванном направлении. По первым подозрениям полиции на него могли напасть и обокрасть, поскольку спустя несколько дней с момента смерти с его банковской картой совершались операции.

Помимо этого, родственники отметили, что в брошенных ботинках Дэвиса были помещены его носки. По словам близких, он бы не стал так делать.

Полицейские пришли к выводу, что Дэвис ушел из жизни по естественным причинам. Представители правопорядка решили, что мужчина самостоятельно снял с себя одежду в мороз под влиянием веществ, а затем упал без сознания.

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