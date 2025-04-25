Удерживая солнце: звезды на церемонии закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля

Пасмурно и холодно стало в финале ММКФ. Солнечные лучи согревали публику и дорожку до самого завершения мероприятия, а после небо затянулось темными тучами.

На ослепительно красном пути в старейшее здание кинотеатра «Россия» снова собралась плеяда стильных и востребованных звезд, чтобы проводить Московский кинофестиваль до следующей весны.

Русское кино самое искреннее. Такое бурное обсуждение кинонедели можно было услышать на парадной лестнице даже среди иностранцев.

А силы природы словно намекали, что ветерок и дождливые тучи в финале фестиваля уже готовы смыть отжившее старое и принести новые возможности русскому кинематографу.

Почему Алла Сигалова не смотрела фильмы ММКФ в этом году, что устроила Саша Киселева на красной дорожке, в каком настроении Михаил Тройник после расставания, чему хранит верность Ольга Зайцева, и у кого же получилось найти сходство «Аноры» с нашей реальностью. Об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.