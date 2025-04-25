Подозреваемого в убийстве полицейского задержали под Кингисеппом

В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве полицейского. Операция с участием сотрудников МВД, Росгвардии, военных и пограничников развернулась недалеко от города Кингисепп. Предполагаемый убийца прятался в лесу. Он уже дает признательные показания.

Подозреваемого задержали на следующий день после того, как он с ножом напал на полицейского в Кингисеппе. На допросе фигурант рассказал, что собирался дать отпор, в том числе и оперативникам, которые его искали. И даже планировал убить их, чтобы завладеть машиной и уехать подальше.