«В «Великании»: звезды на красной дорожке спортивной драмы «Финал»

В кинотеатре «Художественный» никому не пришлось опускать глаза в пол. Поддержать приехала целая команда высоких баскетболистов.

Ни одного сухого платочка не осталось в кинотеатре «Художественный» на премьере драмы «Финал» после визита наших спортивных великанов. Ведь гости реагировали на высоких красивых мужчин.

Наверняка, папарацци смогли расщекотать артистам нервы и вызвать у них хоть долю зависти к обласканным вниманием баскетболистам.

«Боже, какие они красивые, сразу видно, что в спорте», — только и мелькало в диалогах на премьере «Финала».

Немного удивительно, что к концу вечера игристое не успело закончиться. Ну, конечно — подавляющей половине гостей на тренировку!

С кем не хотели фотографироваться Ирина Пегова и Петр Зеленов, чья улыбка ярче роли, чем покорил сердца Алексей Онежин, с кем не стала конкурировать Катя Лель и многое другое — в фоторепортаже 5-tv.ru.