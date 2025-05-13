Встретили по одежке, проводили по уму: звезды на премьере сериала «Чужие деньги»

Виновники мероприятия появились в наглых и дерзких нарядах, а в разговоре на тему финансов оказались честными и скромными.

Вечер уже обещал адскую жару с самого порога, ведь он буквально был завален сотнями купюр с надписью «Чужие деньги». Ах, так и манили своим шелестом! Шальные мысли точно успели навестить каждую из золотых голов актерской плеяды. А стражниками на пороге откровенности стали любопытные журналисты, которым удалось сорвать маски с каждого, кто ступил на красный ковер справедливости премьеры сериала «Чужие деньги»!

Стиль роковых и отчаянных оказался настолько обманчив у наших звезд, что стало вдруг спокойно за то, что на земле столько беспокоящихся за свою карму артистов. Даже через темные очки Гоши Куценко нам открылось светлоте зеркало души.

Кто выдает себя за голливудскую актрису, что показал всем фотографам сын Нагиева, как в 30 выглядит Стася Милославская, кого ищет Ольга Сутулова и многое другое, — в фоторепортаже 5-tv.ru.