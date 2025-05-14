«Не кутим между столами»: звезды на красной дорожке XII премии АПКиТ

Наши артисты задали тон престижа и порядочности. А светские рауты в России по-доброму обозвали «домашними Каннами»!

Нельзя не заметить, что культуру «пировать» и праздновать мы воскресили! Фуршет на премии АПКиТ — показатель того, что в каждом артисте погибла лихая развязная жилка. Все, теперь можем веселиться с прямой спиной и бокалом воды. Мы как всегда, только в гору, когда все уже скатываются по ней!

«Ах, а эта сцена, а эта задумка», — вот такие высокие диалоги звучали весь вечер между столами.

Не сезон нынче браниться. Стало модным носить бабочки, держать подбородки приподнятыми и волосы обязательно залачивать до скрипа. Одним словом, косим под 1980-е!

Что дал подержать всем в руках Володя Канухин, о чем просил журналистов Лео Канделаки, чем смог отличиться Михаил Тройник среди гостей премии и многое дургое, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.