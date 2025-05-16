МВД РФ раскрыло аферу с «Пушкинскими картами» на 30 миллионов рублей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

Мошенники крали деньги у граждан в двух регионах России.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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В Рязани и Новосибирске раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Аферу с „Пушкинскими картами“ на сумму более 30 миллионов бюджетных средств выявили мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками УМВД России по Рязанской области и ГУ МВД России по Новосибирской области при содействии региональных управлений ФСБ России», — написала она.

По предварительным данным, злоумышленники анонсировали культурные мероприятия, которые в результате не проводились. Оплата совершалась в рамках программы «Пушкинская карта». Все полученные деньги аферисты оставляли себе.

По словам Волк, по такой схеме действовал бывший заведующий отделом одного из музеев в Рязани. Он организовал через посредников продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт». Чтобы завладеть деньгами, он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей из числа своих родственников и знакомых. Таким образом, ему поступило более десяти миллионов рублей.

Подобным образом украли деньги и в Новосибирске. Трое местных жителей продавали билеты на экскурсии. Но по факту мероприятия не проводились. Так, они похитили более 22,5 миллиона рублей.

Как отметила Волк, у задержанных изъяли деньги, банковские карты, компьютеры и другие предметы. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту совершенного мошенничества, организованное группой, в особо крупном размере. Им может грозить срок до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии диггера Никиту Дубаса за нелегальную экскурсию по Неглинке, во время которой погибли восемь человек.

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МВД РФ раскрыло аферу с «Пушкинскими картами» на 30 миллионов рублей

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