Бунт офисных работников: звезды на дорожке премии RU.TV

Идея организаторов явно пришлась по душе знаменитостям, что креатив превзошел все ожидания.

Ежегодная премия RU.TV стала символом офисного бунта и вершиной креатива.

Предложенный организаторами дресс-код «креативный office core» создал невероятную почву для идей. Стилисты артистов постарались на славу. 5-tv.ru собрал самые яркие и неординарные образы.

Кто разглядел эротику в офисной жизни, кого поддерживает Дима Билан и кому все прощает Алсу, что случилось с Николаем Басковым, что из домашнего гардероба прихватила жена Мота и какие записки по телу оставила Анна Плетнева — смотрите в нашей фотогалерее.