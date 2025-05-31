Один из-подозреваемых в торговле детьми врач отправился в длительную командировку

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 48 0

Причастный к торговле детьми врач находится в длительной командировке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Громкое дело всколыхнуло Владивосток — там с 2018 по 2020 год продавали новорожденных за границу.

Один из репродуктологов, проходящих фигурантом по делу о торговле детьми в Приморье, Андрей П. отправился в длительную командировку. Об это 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь Приволжского окружного медицинского центра в Нижнем Новгороде.

По словам представителя учреждения, срок его возвращения пока неизвестен. На уточняющие вопросы о причастности доктора к незаконной деятельности по продаже новорожденных пресс-секретарь не ответил.

«Не могу ответить на этот вопрос, лучше обращаться в Москву с запросом официальным», — сказал он.

По данным следствия, в одной из клиник Владивостока с 2018 по 2020 год сотрудники подделывали документы и выращивали эмбрионы для сделок купли-продажи. Суррогатных матерей оплодотворяли биоматериалом иностранцев. Затем в свидетельствах о рождении их указывали отцами. После чего новорожденных вывозили за границу.

Известно о 13 проданных младенцах, на которых было заработано более 53 миллионов рублей. По делу сейчас проходит восемь человек. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал об одной из фигуранток дела. Ей оказалась гендиректор сети репродуктивных клиник.

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